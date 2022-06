10 pavimentos soberbos que marcarão a diferença em sua casa

O mosaico português tem fama pelo mundo inteiro. Pudera é algo de tão belo, com características ímpares. É claro que os típicos azulejos brancos, azuis e amarelos perdurarão para sempre no tempo e farão sempre parte da nossa história… No entanto, é também importante criar modelos novos e com outras cores.

Estes são, por exemplo, mosaicos portugueses atualizados e modernizados, que encontrarão facilmente lugar numa cozinha, numa casa de banho ou num hall de entrada. Ficarão lindamente, com certeza.