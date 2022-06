Casa moderna com jardim de sonho (com ideias para copiar)!

O artigo de hoje mostra um projecto de uma casa super moderna com um grande jardim, vai ficar impressionado com este estilo.

O projecto foi desenvolvido pelo Estúdio de Arquitectura Teresa Sapey de Madrid, uma equipa multidisciplinar com arquitectos e designers que começou a sua actividade em 1990. Para esta equipa os projectos nascem de emoções e sentimentos com o objectivo de produzir bons resultados para os seus usuários. Nos vários projectos procuram transmitir harmonia, cor, liberdade de expressão, combinando criatividade com funcionalidade, arte e design.

Esta é uma moradia na Estremadura, uma região espanhola muito próxima de Portugal. Está desenvolvida num ambiente rural no qual se encontra perfeitamente enquadrada apesar dos traços super modernos, do seu desenho e dos interiores.

Vale a pena conhecer!