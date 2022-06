Decoração para Cozinhas: 10 sugestões profissionais para decorar a sua e não falhar

Uma cozinha colorida, cheia de inspiração e de detalhes especiais, alguns até de outrora. Como aquele banco que tantas memórias me traz, na casa da minha avó, vocês também se lembram dele? Nesta cozinha decorada serve para colocar as plantas e verduras, que no passado usava-se como assento, em frente ao borralho. A mistura deste passado com esta fusão de cores evoca-nos um sentimento feliz, repleto de boas energias, vindas do candeeiro, das cadeiras, da fruteira ou do pano de cozinha, que também merece a nossa atenção. A decoração de uma cozinha vem de objetos inesperados, de cores misturadas e de casamentos felizes entre o antigo e o contemporâneo.

Arrisque nas cores e dê nova vida a objetos considerados perdidos!