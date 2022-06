8 exemplos para decorar a sua casa com papel de parede

Quer alterar o seu interior sem partir a casa e sem fazer grandes alterações? Não quer andar com grandes obras em casa? Então dê um upgrade, de forma fácil! Como? Ao colocar papel de parede numa ou em todas as paredes da divisão. Vai ver que terá a sensação de habitar outra casa, fica logo com um look diferente, ah pois!

Existem tantas escolhas, tantos modelos, tantos feitios, tantas cores… Que o mais difícil será mesmo de escolher um. Mas com este livro de ideias demos-lhes a conhecer alguns modelos e ajudamos-lhes a perceber como o papel de parede funciona, em que situações, em que ambientes e em que espaços – que são todos.

Decerto, que o papel de parede não é um item de agora, mas o que é certo é que está em alta nas tendências de interior. Depois não diga que não avisamos!!

Vá… Arrisque.