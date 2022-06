Reabilitação única e encantadora

O projecto de arquitectura paisagista foi da autoria de Pedro Nogueira. Através desta imagem é possível vermos como no jardim, a abordagem do arquitecto foi realmente discreta e ao mesmo tempo elaborada. Discreta no sentido em que procurou uma união total do edifício com a envolvente e elaborada no sentido em que ainda assim, consegue criar espaços distintos e recantos que possibilitam ao utilizador encontrar-se a si mesmo em percursos orgânicos cuidadosamente delineados pela vegetação.