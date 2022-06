Uma casa entre o rústico e o moderno!

Nem sempre é fácil aliar o estilo rústico ao moderno, porque ambos são diferentes e peculiares. A verdade é que hoje trazemos-lhe um exemplo perfeito que certamente o irá impressionar. Um projecto distinto que uniu a história de uma antiga construção agrícola com o melhor da arquitectura contemporânea. O resultado? Uma habitação magnífica!

Situada nas Asturias em Espanha, esta construção foi terminada no ano de 2012 e possui uma superfície com cerca de 271 metros quadrados. Este projecto foi da autoria dos arquitectos Rubio Bilbao Arquitectos um atelier espanhol que surgiu em 2007. Izaskun Bilbao e Miguel Rubio são arquitectos especializados em reabilitação e restauração arquitectónica. Na sua actividade profissional já colaboraram com vários ateliês de arquitectura desenvolvendo todo o tipo de projectos, desde obra nova a restauração do património e reabilitação do edificado.

Esta casa reúne uma atitude arquitectonicamente distinta que apela a uma sensibilidade comum, aliando o antigo ao novo, num jogo dinâmico de luz e sombra. Venha descobrir!