Certamente já todos sonhámos com o privilégio de poder viver no campo. Viver no campo não significa viver longe de tudo, se antigamente era mais difícil ter acesso à cultura e à vida citadina por morar num meio rural, hoje em dia e graças ao desenvolvimento rodoviário e dos transportes é possível viver num sítio tranquilo e continuar a ter acesso a uma vida cultural rica e activa. Cada vez mais os portugueses se deslocam para áreas fora das grandes cidades com o objectivo de um estilo de vida mais calma e tranquilo.

O projecto que lhe trazemos hoje vai ao encontro destas questões, demonstrando como é possível conseguir unir o útil ao agradável vivendo no campo com todo o conforto proporcionado pela contemporaneidade. Esta casa situada em Feistritz um município da Áustria, foi concebida pelo arquitecto DI Peter Polding ZT e representa tudo isto que já referimos: uma localização privilegiada, perto do centro da cidade e rodeado de natureza virgem e selvagem!

Venha conhecer uma casa especial num cenário de sonho!