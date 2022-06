Vida nova com peças de decoração incríveis!

Sim nesta tão bela inspiração de sala de jantar há muita escolha! Consegue retirar várias ideias (já as identificou?)… vamos enumerá-las:

- Cortina – peça essencial, tanto na sala, como no quarto ou até na cozinha. Além de criar privacidade, quebra a luz e decora. É um pano de fundo que reveste a peça. Existe imensa escolha, colorida, transparente, com padrões… enfim escolha aquela que se corresponde ao estilo da sua casa.

- Plantas – uma verdura dá um efeito natural em casa, preenche e dá cor.

- candeeiro – é um objeto que fica suspenso no teto, bastante decorativo, pode os encontrar em diversos modelos, completa aquele 'ar' vazio.

- fruteira – dispor as frutas numa mesa tanto na cozinha como na sala dá um ar de graça. Além de variar muitas vezes o conteúdo, pela qualidade e cor das frutas.

- gaiola – é uma peça que está a adquirir força no mercado. Tem um ar mais romântico, ideal para colocar por dentro uma velas ou flores. Um must have do momento!