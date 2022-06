Especial Restaurante – mesas e cadeiras

Não é preciso estar no Reino Unido para tomar o chá das cinco ou das dez… ou da hora que quiser! As casas dos chás ganham cada vez mais proporção, é chique, é bom e nada melhor que beber uma taça de chá quente ou gelado, uma bebida bem saudável e com diversos benefícios. Os aromas, as fragrâncias, uma deliciosa fatia de bolo a acompanhar… hum que este artigo é uma verdadeira tentação (que pecado… mas não faz mal)!

Esta casa de chá, podemos a encontrar em Portugal, em Alpendorada, foi projetada pelos decoradores da Ângela Pinheiro Home Design. No qual criaram um espaço mimoso, agradável, romântico e com objetos clássicos. O branco prima em todo o espaço, tanto nas paredes, acessórios, mobiliário, como as mesas e cadeiras de restaurante. A cor vem do delicado estofo cor-de-rosa das cadeiras, pregadas com pioneses dourados, as mesas essas são envidraçadas, ótimas para a manutenção, por baixo está como um bordado de cor verde água, que se encontra em vários pormenores da sala. Todo o espaço ficou charmoso e convidativo… ideal para passar um momento, em boa companhia.