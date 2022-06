Quer comprar papel de parede? Temos 10 sugestões!

O papel de parede nunca esteve tão na moda e acreditamos que irá perdurar sempre. É um acessório de decoração, é um revestimento de parede, que transmite um aconchego e um estilo muito próprio à sua casa. Se outrora, os modelos eram escassos e com padrões menos bonitos, hoje em dia, temos inúmeras escolhas, cores e padrões. Sabemos hoje, melhor do que ontem, como tirar partido do papel de parede – que não precisamos de ter papel de parede em todos os muros da casa, basta uma divisão ou apenas uma parede para dar destaque e cor ao espaço. Perante tantas escolhas a dificuldade poderá pretender-se no ato de comprar o papel de parede. Mas para tal, deverá ter em conta o estilo que tem em casa, as cores e a partir daí, marcar uma seleção e deixar tantos outros de lado, mesmo que possa gostar deles. Devemos ser coerentes e decorar a nossa casa com bom senso, que tenha um fio condutor, que se interliga e cruza.

Outra dica que podemos partilhar convosco é antes de comprarem o papel de parede, peçam umas amostras das opções que mais gostaram, no maior tamanho possível, de forma a fazerem um teste. Deste modo, estará a testar a cor, a textura e o padrão, confrontando-o com as outras cores do ambiente (tapete, móveis, estofos, chão… ), a luminosidade da casa e veja se de facto esse papel de parede é viável aos seus olhos e que não seja demasiado cansativo, pois permanecerá lá para uma boa temporada.

Posto isto… Já tem algumas ideias para comprar o seu papel de parede, agora pode começar a apreciar e selecionar, como tal, temos dez opções fantásticas e originais, que abrangem várias divisões de casa.

Vamos às 'compras' de papel de parede?