Uma casa de 57 m² moderna e cheia de cor

Mais do que mostrar belas casas por todo o mundo, a nossa missão é deixar ideias que possam ser utilizadas por si dentro do seu próprio espaço. Queremos que as sugestões bonitas que vê em casas de revista se tornem passíveis de ser aplicadas dentro da sua casa.

O projecto que integra este livro de ideias foi-nos trazido pela talentosa arquitecta Cristiane Bergesh de São Paulo, no Brasil. A casa, de apenas 43m², beneficiou de detalhes que deixam os espaços mais fluídos e confortáveis. A pequena casa, propriedade da profissional, que antes contava apenas com 34m² de uso, passou a ter 57m² de espaço útil. Um ganho incrível.

A residência conta agora com ambientes integrados e a remodelação do espaço exterior, tipo marquise, com uma área de churrasco incluída. Outro destaque importante deste projecto ficou por conta da iluminação que é agora accionada automaticamente com o uso de lâmpadas LED.

A casa sobressai, ainda, pela decoração. Uma miríade de peças interessantes faz parte do espaço, organizando-o e trazendo-lhe cor e interesse.

Venha connosco conhecer mais um fantástico projecto. Inspire-se!