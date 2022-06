7 maneiras de armazenar o seu vinho em casa como um profissional

E por falar em parede: se é do tipo de amante de vinho que gosta de ter várias garrafas de cada marca e várias marcas para combinarem perfeitamente com cada ocasião, refeição ou convidado, esta pode ser a solução ideal para si: uma garrafeira gigante que cobre a parede de toda uma divisão! Pode colocá-la na cozinha, na sala ou no corredor, como preferir; as prateleiras podem ser feitas em madeira, pedra ou noutro material da sua preferência (desde que seja resistente e aguente com o peso das garrafas cheias).