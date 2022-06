22 armários perfeitos para organizar uma casa pequena!

Se o tamanho do seu armário é pequeno, poderá colocar alguns close-ons, ou elementos, para fechar os espaços. Um exemplo é este quarto de vestir exposto/aberto, que tem um armário de madeira, penteadeira com espelho, e uma área para colocar casacos, como se fizesse parte do quarto. Assim, o closet será do tamanho do seu quarto!