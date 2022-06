Reabilitação de um edifício com Alma Portuguesa!

O projecto cujas imagens iremos de seguida observar pertencem a um prédio antigo localizado no centro da cidade de Lisboa. O objectivo era re-adaptar este edifício para usos contemporâneos, nomeadamente para aluguer e fruição turística. As obras no prédio foram bastante profundas e um dos principais objectivos foi a manutenção e recuperação de todas as estruturas e peças tradicionais como é o caso das gaiolas pombalinas, azulejos, elementos em pedra, etc.