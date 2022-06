A tendência do momento – o estilo escandinavo

Certamente que o estilo escandinavo lhe é familiar, já que este estilo é das grandes tendências do momento, no que toca à decoração de ambientes, seja interior ou exterior. Por cá gostamos dele, tem uma atmosfera bastante luminosa, que transmite boas energias, basta olhar para as imagens para perceber isto.

A questão que poderá colocar-se é: como distingue um estilo escandinavo dos outros designs? A resposta é fácil, se tiver um ambiente simples, confortável, alegre, neutro, predominado pelo branco, preto e cinzento, com alguns salpicos de cor nos acessórios, e se tiver ainda presente peças de madeira clara. Então poderá estar perante um espaço escandinavo. Atenção, que a combinação do escandinavo com outros estilos, é perfeitamente viável, já sabe nada tem de ser linear.