5 pátios que mudam de imagem com um baixo orçamento

A remodelação resultou num espaço claro e colorido com muita luz. Mas, na realidade, não se fizeram demasiadas obras. Em primeiro lugar, compôs-se a parede cujas manchas de humidade se eliminaram, tendo-se depois dado uma nova pintura. Colocaram-se vasos no limite do espaço, configurando um elemento colorido sobre o fundo branco. Alterou-se, igualmente, o jardim que surge agora organizado com triângulos que contêm pedra, lascas e vegetação. Os triângulos do jardim repetem-se na parede. Manteve-se a mesa de refeições em ferro, mas substituíram-se as cadeiras, já sujas, por umas novas.