Inspiração para decorar com plantas a entrada da sua casa

A entrada da sua casa é, quer queira quer não, o principal cartão de visita da mesma. E porquê? Porque muitas pessoas não vão sequer transpor esta fronteira, principalmente se o leitor for uma pessoa reservada. Por isto mesmo, se quer causar uma boa impressão à vizinhança, é importante que não descure a aparência da entrada da sua casa, devendo tê-la cuidada, limpa e livre de tudo o que possa impedir uma leitura agradável da mesma (lixo, ervas daninhas, etc.). No artigo de hoje, vamos dar-lhe algumas sugestões de como decorar a entrada de casa com plantas, que são sempre uma mais-valia para a beleza de um espaço! Com ou sem flores, com mais ou menos elementos decorativos à volta delas, esperamos que no final todas as nossas dicas o inspirem de forma a criar uma entrada magnífica como a sua casa merece!