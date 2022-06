8 belos ambientes rústicos para o inspirar

Este espaço não nos deixou de modo algum indiferentes. Ressalvamos o cuidado com a iluminação natural e artificial, sem dúvida é um espaço arejado, acolhedor e aberto. De facto, as próprias cores neutras e claras têm uma forte contribuição para este espaço ser tão luminoso.

Repare na diversidade de materiais, as paredes em pedra clara que parecem ser do tempo romano ou ainda o teto totalmente em madeira como os chalés. Interessante também é a conjugação feliz do mobiliário, já com um linha mais minimalista e contemporâneo.

Como vê, com combinações felizes há espaços únicos!