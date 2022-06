11 fotos de um apartamento inspirador

A sua casa é provavelmente o espaço mais importante da sua vida. Independentemente da quantidade e variedade de lugares que atravessamos durante o nosso dia, todos ansiamos pelo momento em que podemos retornar ao conforto do nosso lar ao fim de mais um dia de trabalho. Talvez seja por isso que, na maioria dos casos, despois de encontrarmos a casa ideal despendemos de uma boa parte do nosso tempo, na mobilação e decoração de cada divisão, muitas vezes com resultados insatisfatórios. É aqui que contratar um bom designer de interiores poderá mudar a sua vida. Com a formação necessária e algum tempo, estes profissionais conseguem transformar meia dúzia de paredes num verdadeiro lar.

Hoje a homify 360º selecionou um projeto, precisamente desta natureza, para o inspirar. Desenvolvido por uma jovem portuguesa, sedeada em Matosinhos, apresentamos-lhe um apartamento capaz de combinar o minimalismo moderno com um ambiente verdadeiramente acolhedor. Venha connosco e descubra alguns dos melhores cantos desta intervenção, através de um conjunto de imagens excecionais.

Aproveite e fique a conhecer mais trabalhos desta equipa aqui e aqui.