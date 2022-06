7 piscinas cobertas de perder a cabeça

Com os dias a ficarem mais curtos, mais húmidos e mais ventosos queremos partilhar convosco uma ideia que poderá ser bem interessante, para tornar os dias do outono e do inverno, muito mais divertidos. Falemos nada mais nada menos do que das piscinas cobertas! Sim!! Uma ideia fantástica que pode projetar na sua habitação. Assim, não terá mais desculpas para não dar umas boas braçadas a qualquer momento, seja para o desporto como para o prazer e bem-estar.

Já se imaginou chegar cansado a casa e poder desanuviar e aliviar o stress numa piscina, dentro da sua própria casa?! Se ainda não pensou, então está na altura, porque depois de ver estas inspirações vai querer ter uma! E se ainda, não está convencido, então é só pensar que tem a oportunidade de continuar as férias de verão dentro de casa!

Venha daí e refresque as ideias!!