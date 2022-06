Antes e depois de um projecto especial

A habitação tem uma relação muito próxima com a paisagem em redor mas ainda assim beneficia de um jardim, um espaço com árvores de fruto e outras espécies que embelezam o espaço como os ciprestes. Ainda no jardim vemos um espaço relvado relativamente amplo acompanhado de um elemento de agua muito bonito com as margens em pedra. Provavelmente mais um elemento que constitui uma memória dos tempos anteriores desta propriedade.