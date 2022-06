7 Ingredientes para um espaço de refeição com estilo

Se já tiver uma sala de jantar mobilada e não quiser entrar em grandes gastos financeiros, pode perfeitamente manter a mesa e alterar as cadeiras, ou vice-versa. Já será suficiente para dar um toque de renovação à divisão. Por outro lado, pode dar luz a um DIY, como construir uma mesa nova com paletes ou recuperando a sua mesa ou cadeiras, dando um novo look aos elementos. Como vê, há várias possibilidades mediante as várias carteiras Na nossa plataforma pode sempre descobrir os nossos livros de ideias DIY (aqui) que de certeza, serão uma ajuda para o inspirar.

Nesta sala, o que chama a atenção são sem dúvida estas cadeiras minimalistas de várias cores. Este modelo é uma das grandes tendências de interior.