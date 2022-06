Tapetes de quarto: 10 exemplos para si!

Começamos com uma das cores que é das nossas preferências, o branco. Quer seja em tapetes de quarto quer seja em qualquer outro elemento para a casa, o branco é sempre uma cor segura que não nos deixa ficar mal seja qual for a situação. Por sermos uns aficionados do branco decidimos abrir este artigo com a cor da pureza e da paz. O quarto que vemos é de decoração bastante sóbria e elegante e o tapete de quarto surge precisamente nessa linha. Com tons que vão do branco ao cinzento este é uma óptima escolha que dentro do contexto decorativo do quarto não poderia ficar melhor. O facto do material ser bastante felpudo e fofo, acentua aquilo que escrevemos na introdução e que tem que ver com o bem estar no nosso quarto. Uma sugestão aconchegante e fofa a abrir o nosso artigo.