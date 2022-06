Extensão moderna para casa rústica

A casa divide-se em dois volumes, sendo que a área mais baixa já se tratava de uma extensão anexa ao volume principal, em cuja construção foram utilizados os mesmos materiais e o mesmo estilo da construção original. Este anexo formou um espetacular terraço que mais recentemente foi utilizado para nova extensão, desta vez num estilo totalmente diferente mas muito bem incorporado!

A construção original e o primeiro anexo caracterizam-se pela sua rusticidade e pela arquitetura tradicional das zonas montanhosas e frias. Pedra crua, telha vermelha e telhados inclinados são partes integrante do estilo de construção comum nas montanhas onde a casa está situada, e por isso a inserção na deslumbrante paisagem envolvente é perfeita.

A nova extensão numa quebra consciente ao estilo tradicional foi realizada em betão cru, num tom minimalista e moderno, mas também rústico à sua maneira. Esta simplicidade, aliada à cor natural do betão, formou um todo harmonioso com as construções prévias.