Tapetes redondos para toda a casa!

Por último, mas não menos importante, temos este tapete que não é redondo mas que pelo seu design original dá exatamente o mesmo efeito que um tapete redondo! É rectangular, grande com fundo escuro, e no centro tem um enorme circulo branco – que contrasta com a cor do fundo – a dizer “Always look on the bright side of life”! Tão inspirador e positivo ler esta frase logo pela manhã!