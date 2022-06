Decoração inspirada no estilo escandinavo!

Nas casas escandinavas é manifesta a entrada de luz natural. Como já mencionado acima, as condições climáticas levam a que os dias escureçam cedo e, por esse motivo, estes povos tentam aproveitar ao máximo as poucas horas de luz que têm. Grandes janelas completamente desobstruídas ou com cortinados transparentes ou em tons muito claros são, então, uma constante.

O fogo também é uma fonte de luz natural e, tendo estes povos uma relação muito próxima com a natureza, a presença de lenha e lareira numa sala é frequente. Na ausência destas entradas de luz, recorre-se, naturalmente, a candeeiros. Também eles têm linhas simples e minimalistas e encontramos muitas assimetrias. Por exemplo, de um lado do sofá um candeeiro de pé, do outro um candeeiro de mesa. As paredes brancas e madeiras claras potenciam o reflexo provocado por estas luzes e deixam os espaços iluminados e confortáveis.

Não menos importantes são as velas espalhadas um pouco por toda a parte que para além de decorativas, têm o poder de nos envolver e imbuir num ambiente tranquilo e romântico.