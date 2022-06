Uma casa maravilhosa e bastante irreverente em 8 fotos

A cozinha conta com uma sinuosa forma ao centro: uma ilha de forma orgânica com bancada de cimento branco polido e outra na cor amarela, de onde surge a tonalidade dourada da luz. A carpintaria é numa cor chocolate. O piso é de cimento envernizado e polido, cujo brilho reflecte as tonalidades amarelas do tecto. Reflecte-se novamente no tecto e provoca uma atmosfera de luz solar, um brilho dourado quente, que nos faz parecer estar de baixo do sol desfrutando de uma deliciosa tarde ao ar livre.

