12 uniões perfeitas entre cozinha e sala de jantar

Aproveite o próprio formato do espaço da sua casa para a decorar. Neste projecto, por exemplo, a composição geométrica funcionou perfeitamente. No vão lateral da parede, o módulo para o fogão e armários encaixam muito bem no espaço disponível. Por outro lado, o canto oposto foi muito bem aproveitado com a presença da banqueta feita à medida com um formato em ’L’ e a pequena mesa quadrada.