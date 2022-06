Uma casa de novela!

O terreno onde se situa a casa, é de 20 x 24 metros, e a sua superfície não era plana. O terreno contava com muitos desníveis, aos quais, os arquitectos tiveram de se ajustar. Ainda assim, com todos estes inconvenientes, os profissionais conseguiram criar um projecto impressionante, como já pode comprovar por esta fotografia.

Uma fachada com um jogo de volumes que sobressaem na parte superior. Uma casa que conta com dois andares e uma composição peculiar que responde a uma organização lógica do programa, do qual iremos falar mais à frente. Uma fachada que, não só joga com volumes, como também com personagens em forma de mistura de materiais distintos: cerâmica, cimento, madeira, metal e vidro.