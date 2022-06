10 formas para tornar o espaço onde vive num lugar mágico

Para tornar o seu espaço num lugar mágico não se pode esquecer nunca do exterior do mesmo. Este é uma extensão do próprio interior… É lá que podemos desfrutar de momentos a sós ou em boa companhia de forma agradável e em contacto com a natureza, seja primavera, verão, outono ou inverno. Traz uma certa tranquilidade e paz.

