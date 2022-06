Uma casa de pedra com um interior que o vai fascinar

Umas ruínas do início do século XX foram o ponto de partida para o arquitecto Stefano Zaghini. Situadas na área rural de Perúgia e submetidas a um regime especial de cuidado por ser um bem de interesse histórico, estas ruínas são parte da arqueologia do local e o arquitecto entendeu o seu valor no momento de as restaurar e de lhes anexar um novo volume.

A intervenção foi feita em duas partes. A primeira centrou-se na reabilitação das ruínas existentes. A segunda parte consistiu na criação de um volume puro ligado ao existente, dialogando com ele sem o ofuscar. Este novo volume tem uma imagem contemporânea, mas com laivos rústicos.