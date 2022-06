30 pérgolas com tectos transparentes para se inspirar e fazer em casa

Uma área de lazer no exterior é muito valorizada, sobretudo em regiões onde o Verão é quente. Os jardins, alpendres, terraços e varandas são espaços cheios de potencial que oferecem uma área de estar diferente de qualquer outra. Seja de dia ou de noite, são lugares perfeitos para relaxar após um longo dia, passar as tardes de fim-de-semana na companhia dos amigos e da família ou organizar convívios com os amigos. Para receber as mais diversas actividades, nada como manter a área de exterior sempre limpa, organizada e própria para que todos se sintam bem-vindos e confortáveis. A pensar nisso, reunimos neste livro de ideias 30 sugestões criadas pelos melhores profissionais registados na nossa plataforma.

Porém, estes ambientes dependem directamente de condições climáticas favoráveis pelo que vale a pena tomar as precauções adequadas. Uma lareira de exterior, um guarda-sol e uma pérgola são algumas das opções a ter em conta para garantir flexibilidade no uso.

Hoje, vamos falar de uma solução moderna. Referimo-nos a coberturas transparentes, em vidro ou em policarbonato. Veja as nossas sugestões e valorize a sua casa.