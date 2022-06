E que tal um casa contentor?

Já que falamos de contentores, um tipo de habitação moderno, considere uma decoração de laivos também eles modernos ou industriais.

Uma casa contentor pode ir até chegar aos 200m². A sua decoração não tem, assim, necessariamente, que divergir, em relação a uma casa tradicional. No entanto, na maior parte das vezes, as casas contentores apresentam-se numa tipologia mais pequena pelo que sugerimos que mantenha as áreas abertas e as decore nesse sentido, com homogeneidade entre elementos e paredes claras que abram um espaço e não o deixem a parecer claustrofóbico. Pode, eventualmente, pintar uma parede num tom mais colorido para que a sua casa fique com um aspecto muito “trendy”! Mais que isso não, até porque se perderiam os contrastes. Conserve a simplicidade.

Mantenha tudo organizado e livre de tralha. Opte por armazenamento minimalista que não pese no conjunto. Cores claras, um espaço arrumado e grandes janelas maximizarão o seu contentor.

Não se esqueça do espaço exterior para que o seu contentor “saiba” mais a casa. Escolha plantas, flores ou árvores bonitas que iluminem o exterior e providenciem sombra no Verão.