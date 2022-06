Depois de ler este artigo, nunca mais vai limpar os vidros da mesma forma

Como vê, mais simples não pode ser, pelo que não há desculpas para não ter os vidros de sua casa limpos. Em suma, deve limpá-los com regularidade. Uma vez por mês é suficiente. Para isso, muna-se de um bom produto comprado no mercado ou feito em casa e folhas de jornal, muito mais eficazes do que os panos comuns.

Para as janelas mais altas, seja engenhoso. Faça uso do pau da vassoura ou da esfregona, colocando um pano humedecido com limpa-vidros no fim. Passe-o nas superfícies e, depois, substitua-o por um pano seco para retirar a humidade e dar brilho.