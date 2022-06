Casas com eficiência energética

As janelas são um grande factor para perda térmica numa casa. Sabia? Assim sendo, prefira caixilharia em vinil em vez de alumínio. O vinil é mais resistente à transferência de calor. Para além disso, adquira vidros duplos ou triplos. Se não tiver meios financeiros para os instalar em torno de toda a casa, escolha as divisões onde é impreterível impedir a perda de calor como é o caso dos quartos. Confira, ainda, se as janelas dispõem de protecção exterior, como uma portada, persiana, pala ou vegetação. O sombreamento no exterior evita que o sol incida nas janelas ao longo do Verão, sobretudo se viradas a Sul e a Poente. Já as janelas viradas a Norte devem ser pequenas. Por fim, verifique se há uma boa entrada de luz natural que potencie o aquecimento natural sem recurso a energia eléctrica.