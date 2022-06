Uma casa de familia com 350 m2

A casa de banho tem o mesmo estilo que vimos um pouco por toda a casa, também aqui as cores dominantes são o preto e o branco. Aqui o preto encontra-se mais intenso, mais presente, mas esta é uma cor que se deve ter em atenção onde se coloca para que o espaço não pareça muito escuro e mais pequeno. Tratando-se de um preto com algum reflexo, o impacto visual torna-se mais agradável e tem menos efeito na leitura do espaço quando comparado a um preto baço. Repare bem no mobiliário da casa de banho. Conheça outras aqui, inspire-se…