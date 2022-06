Cortinas cheias de harmonia para quarto

Os tons da imagem remetem para a envolvente paisagem. Quando as cortinas para quarto se abrem, os campos verdejantes, repletos de flores campestres dizem olá. E sorriem, como se os rostos que habitam esta bela moradia fizessem parte da família.

Um projeto da portuguesa Ângela Pinheiro encontra-se no meio do paraíso campestre. Trata-se da moradia ideal para relaxar e passar uns bons fins de semanas. As cortinas para quarto arrastam no chão e deixam entrar a luz que transmite ainda mais paz a este quarto dos deuses.