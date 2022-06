Os estilos mais atuais em salas de estar – 10 exemplos felizes!

A sala de estar como lugar central e principal da nossa casa merece todo e qualquer destaque! Há que projetar, organizar e decorar a sala de estar com pompa e circunstância. Afinal é lá que recebemos os nossos amigos e familiares, e que desfrutamos de grande parte do nosso tempo livre, depois do dia de trabalho ou no fim de semana.

Como sabemos que anda à procura de ideias esplendorosas para decorar esta divisão lá de casa, fomos à procura, na nossa plataforma homify, dos exemplos mais atuais de salas de estar. Selecionamos 10 exemplos, que chegarão a todos os gostos e estilos. Por isso, não perca as novidades e as últimas tendências do momento!

Mantenha-se connosco e dê um upgrade à sua sala de estar.