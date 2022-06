Artigo Inspiração: 5 Casas Modernas Para Tirar Ideias (Com as repetivas plantas)

Este projecto da autoria do Estudio Geya Arquitectos apresenta-nos um plano inferior aberto que integra a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, uma casa de banho, a garagem para dois carros com acesso à cozinha e uma dependência com casa de banho completa. Entra-se na casa pela sala e, ao fundo, encontra-se o jardim. Ao fundo, entre a cozinha e a sala de jantar, vemos as escadas que levam ao segundo andar.