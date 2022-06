8 ideias para ter um belo jardim de outono

Inevitavelmente e de forma natural, a natureza responde aos dias de outono, por mais sol ou calor que possa ainda haver. No fundo, começa um novo ciclo no jardim. As folhas caem, as flores secam, outras murcham ou outras já se esconderam… As árvores vão ficando despedidas, para deixar passar no meio dos galhos os raios de sol, a tonalidade das cores deixa de ser viva, para ser mais outonal, entre os vermelhos, castanhos, cor de laranja e verdes… Uma paleta cromática tão bonita. Se valorizarmos cada estação, as cores e o que cada uma oferece, sem dúvida que será mais fácil e menos depressivo, passar estes dias mais frios.

O primeiro passo para receber o outono no seu jardim é que deve proceder a uma limpeza geral. Tenha a tesoura na mão e dê uma volta pelo jardim e corte ramos e folhas murchas. Retire também as ervas daninhas, revire a terra e não se esqueça de fertilizá-la, de modo a que as plantas possam crescer de forma saudável. Já sabe, uma boa terra de cultivo precisa de ser drenada e rica em nutrientes.

No final, é só limpar a superfície que ficou suja, com a ajuda de uma vassoura e pá.