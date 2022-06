Cozinhas vestidas de branco

As linhas rectas combinadas com o branco abrem o espaço, tornando as zonas de trabalho e convívio desta cozinha mais amplas e luminosas. Depois, as vantagens estéticas de uma tela em branco. Repare-se na introdução de apontamentos de cor aqui e ali e na elegância do mármore. Soluções bonitas e inteligentes que criam uma atmosfera agradável e uma cozinha muito funcional. Destaque ainda para as várias opções de arrumação e organização, que não perturbam o cenário.