Passagem de ano: o que não pode faltar

A semana não pára e quarta-feira é outra vez uma noite especial. Reveillon, fim de ano, passagem de ano, véspera de ano novo, noite de ano novo —os nomes são muitos e mudam consoante o país mas o conceito é universal. É nesta noite que nos despedimos do ano velho e damos as boas-vindas ao ano novo que se quer cheio de esperança, saúde, amor, felicidade.



Antes de começar a reunir as doze passas e a alinhar o champanhe, há muito a fazer. Nós na Homify adoramos preparar festas e por isso estas últimas semanas de Dezembro são uma época formidável. Sugerimos-lhe pois algumas ideias infalíveis para receber 2015 em grande e tornar esta noite memorável para si e para os seus convidados. Dê as boas-vindas ao ano novo em grande estilo! Prepare tudo com tempo e impressione as visitas! Vai ver que com as nossas dicas vai ser facílimo!