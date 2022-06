8 formas inteligentes de separar ambientes

Cada vez mais existe uma preocupação com a decoração e o design da nossa casa, ainda bem! Afinal, a nossa casa é o nosso mundo, o nosso refúgio e onde nos sentimos realmente bem. As necessidades de hoje, não são as mesmas de ontem , até porque as próprias habitações têm designs diferentes, já não existem apenas as casas convencionais, em que as paredes proporcionam separações e as portas o acesso à áera.

Nos dias que correm é bastante comum, viver num T0, T1 ou num loft, em que um só espaço precisa de se multiplicar em vários, verdadeiros – open spaces. Para conseguir esta divisão de espaços precisamos de fazê-lo coerentemente, sem pôr em causa a habitação e sem afetar o layout da divisão, como por exemplo tapar a iluminação natural.

A dificuldade que poderá surgir, por parte de muitos, será a de ter ideias para dividir os espaços, sem recorrer aos tradicionais compartimentos de paredes. Por isso, hoje abanamos a nossa varinha mágica e saíram 8 ideias maravilhosas, brilhantes e bastante simples, para o ajudar a criar uma divisão perfeita entre ambientes. Ora veja com os seus próprios olhos!