7 truques de decoração que não conhecia

As cores pastel têm a vantagem de poderem ser combinadas sem saturar ou cansar visualmente. Estes tons permitem criar ambientes elegantes que transmitam uma sensação de frescura, cor e luminosidade. Pode misturá-los com branco, uma cor básica e que fica bem com tudo. Veja o efeito da nossa sugestão nesta cozinha, proposta do gabinete Olivia Sciutto, onde se fez uso de um revestimento de azulejos azuis, cor essa que se repete nas cadeiras.