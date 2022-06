10 ideias perfeitas para a sua cozinha pequena

As gavetas podem realmente ser as suas melhores amigas no que toca a cozinhas pequenas. E porquê? Porque armazenam tudo da mesma maneira que mostram o seu interior. Mas se tiver gavetas-armário… aí sim, a sua cozinha é de sonho! Sabe aquela dor de cabeça que tem de cada vez que quer algo que está o fundo do armário e sabe que vai ter que tirar tudo para lá chegar? Esqueça-a com esta solução!