45 armários de cozinha para copiar e deixar a sua casa mais práctica

É no momento de planearmos a cozinha que percebemos a importância da sua practicidade. Isso porque estamos perante um espaço essencialmente funcional, onde organização e simplicidade são aspectos que devem ser considerados para facilitar o nosso dia-a-dia. Com tantos utensílios e alimentos para armazenar, profissionais quebram a cabeça atrás de ideias inovadoras que tragam simplicidade à rotina da casa. E claro, não basta pensar apenas nos aspectos funcionais, mas também nos valores estéticos, reflectindo o nosso estilo e valores.

Hoje na homify vamos falar de um assunto fundamental para o projecto da cozinha dos seus sonhos: arrumação (armários)! Com 45 exemplos de armários maravilhosos, não vai faltar inspiração e referência para o seu livro de ideias pessoal. Trazemos-lhe projectos para os mais diversos tamanhos e gostos, com uma vasta gama de cores, acabamentos e estilos. Há muitas vantagens em planear bem os seus armários: obter espaços de armazenagem de acordo com as suas necessidades; armários feitos à medida de propósito para o seu espaço.

Em geral, as cores mais usadas nas cozinhas é o branco, pois traz a sensação de limpeza e amplitude, porém apostar em cores diferentes e vibrantes é uma tendência crescente. Assim como o uso de acabamentos em madeira, afim de criar uma atmosfera aconchegante e confortável.