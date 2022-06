6 dicas de limpeza que o ajudará na próxima lida

Inevitavelmente temos objetos ou artigos que se sujam, apanham nódoas, estragam-se com o tempo e ficam com pó. Por isso, é fundamental limpá-los e proceder a uma manutenção para vivermos num ambiente limpo, mas também para recebermos os nossos amigos, sem ter o stress de saber que tudo está caótico.

Pelo menos, uma vez por semana precisa de aspirar os tapetes, os mais pequenos e leves poderão ser arejados. Numa limpeza mais profunda lave o seu tapete, que poderá ser feita por profissionais, como numa lavandaria ou então por si, com bicarbonato de sódio ou vinagre ou ainda sabão líquido.

As almofadas devem ser sacudidas. Quando estiverem sujas pode lavá-las na máquina de lavar roupa. Leia na etiqueta o tipo de lavagem recomendada, pois algumas só poderão ser limpas a seco.

A limpeza do sofá dependerá do material, mas todos podem ser aspirados ou limpos com um pano seco. Os de tecido podem ser limpos com uma escova e um alguidar de água com um pouco de vinagre branco. Os sofás em pele ou em camurça, apenas pode passar um pano ligeiramente húmido com um detergente neutro.

Nota: se andar em casa com chinelos, invés de sapatos, irá poupar trabalho. A casa ficará menos suja.