12 ideias para decorar com relva artificial

Esta é uma alternativa criativa e moderna. Hoje em dia, há projectos arquitectónicos com silhuetas fora do comum, tal como a da casa que lhe mostramos na imagem cuja estrutura inclinada permite usar relva artificial para decorar as paredes. Uma das grandes vantagens de usar relva artificial para cobrir paredes, em vez de relva natural, é que não precisa de se preocupar com a humidade e com possíveis problemas estruturais.