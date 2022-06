10 bonitas ideias para decorar a entrada da sua casa

Este hall foi aproveitado até ao último centímetro com a adição de uma estante com várias prateleiras onde se guardam sapatos. Este móvel conta com uma porta deslizante de vidro e uma luz no interior. Em frente, colocou-se um banco minimalista onde os donos da casa se podem sentar para calçar ou descalçar os sapatos. Este ritual é muito habitual na Ásia e em alguns países a norte da Europa.