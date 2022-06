13 ideias modernas para revestir as paredes de sua casa

Utilizar a pedra como característica decorativa de um espaço interior será sempre uma boa ideia para criar um ambiente muito mais estilizado. Não precisa de a usar em todas as paredes. Pense menos é mais e use a pedra para embelezar uma parede com destaque dentro da casa. Também pode optar por cobrir apenas uma pequena área da parede com este material - como a zona da lareira, por exemplo -, brindando com a personalidade que tanto procura esse ambiente da casa. Use uma pedra clara se o espaço for pequeno para o ampliar visualmente.